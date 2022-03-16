Osmaniye'de Yaşlılar Haftası münasebetiyle bocce turnuvası düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de Yaşlılar Haftası münasebetiyle bocce turnuvası düzenlendi

AA - Ümit Kahrıman - Spor
 - Güncelleme:
Osmaniye'de Yaşlılar Haftası münasebetiyle bocce turnuvası düzenlendi

Osmaniye'de Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında kurumlar arası bocce turnuvası düzenlendi.

Osmaniye'de Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında kurumlar arası bocce turnuvası düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Özden Huzurevi bocce sahasında düzenlene turnuvaya kurumlar adına 16 takım katıldı.

Turnuva öncesi konuşan Bocce Bowling Dart Federasyonu İl Temsilcisi Hüseyin Danış, Osmaniye'de bocce sporuna olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, her yaştan insanın oynayabileceği bu sporun, bu tür etkinliklerle daha çok insan tarafından tanınma şansı bulduğunu ifade etti.

AA / Ümit Kahrıman - Spor

Huzurevi, Osmaniye, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title