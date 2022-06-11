Osmaniye'de voleybol aday hakemlik kursu açıldı - Haberler

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Osmaniye'de voleybol aday hakemlik kursu açıldı

AA - Ümit Kahrıman - Spor
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Osmaniye'de voleybol aday hakemlik kursu açıldı

Osmaniye'de voleybol aday hakemlik kursu açıldı.

Osmaniye'de voleybol aday hakemlik kursu açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Yurt-Kur salonundaki kursun açılış etkinliğinde, iki gün sürecek kursa 66 voleybol aday hakemin katıldığını belirtti.

Kentte "Evinin Sultanları" ve "Kurumlar Arası Voleybol Turnuvaları" ile voleybola ilginin ivme kazandığını ifade eden Acar, "Voleybol branşına karşı, ayrı ve özel bir ilgi olduğunu görüyoruz. Mevcut hakemlerimizle birlikte aramıza katılacak arkadaşlarımızla gerektiğinde aynı anda daha fazla yerde müsabaka yapabilecek kabiliyete sahip olacağız." dedi.

Eğitimlerin ardından yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan kursiyerlerin voleybol aday hakemi olmaya hak kazanacakları belirtildi.

AA / Ümit Kahrıman - Spor

Sedat Acar Osmaniye voleybol gençlik Spor Haberler

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