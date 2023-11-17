Osmaniye'de Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitim Programı Düzenlendi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele için vatandaşlara eğitim programı düzenlendi. Programda katılımcılara bilgilendirme ve uygulamalı eğitim verildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele için vatandaşlara yönelik eğitim programı düzenlendi.

Spor kompleksinin toplantı salonundaki programda 60 kişiye "Narko Anne" ve 75 kişiye ise Narko Gençlik Eğitim Modülü üzerinden bilgilendirme ve uygulamalı eğitim verildi.

Narkotik polisleri tarafından katılımcılara, güçlü halkla ilişkiler, farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımındaki sorunları, aile içi iletişimi ve bağımlılık sorunlarındaki çözüm yolları ve önerileri anlatıldı. Kentte polisin, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmekte olduğu vurgulandı. - OSMANİYE