Osmaniye'de kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi
AA - Ümit Kahrıman - Spor
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Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.
Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.
Tosyalı Spor Salonu'nda, 46 takımın katılımıyla yapılan turnuva çekişmeli müsabakalara sahne oldu.
Finalde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımını 3-1 yenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü turnuvanın birincisi oldu.
Turnuvada üçüncülüğü Mehmet Ali Sarak Ortaokulu takımı elde etti.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalya verdi.
AA / Ümit Kahrıman - Spor