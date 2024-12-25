Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı

Osmaniye'de Gençler Ragbi Turnuvası Finali Gerçekleşti

Osmaniye'de Gençler Ragbi Turnuvası Finali Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de düzenlenen okullar arası Gençler Kız ve Genç Erkekler Ragbi Turnuvası heyecan dolu finallerle sona erdi. Dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Kadir Dündar takdim etti.

Osmaniye'de düzenlenen okullar arası Gençler Kız ve Genç Erkekler Ragbi Turnuvası heyecan dolu finallerle sona erdi.

Osmaniye Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençler Kız ve Genç Erkekler Ragbi turnuvası Osmaniye Atletizm Pistinde oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi. Dereceye giren takımlara düzenlenen törenle ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Kadir Dündar, Okul Sporları Şube Müdürü Ali Daşbaş, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. Her 2 kategoride de ilk iki sırayı alan takımlar, 12 Şubat 2025 tarihinde Kayseri'de düzenlenecek olan bölge finallerinde Osmaniye'yi temsil edecek.

Ragbi şampiyonasında genç kızlar kategorisinde birinci Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi, ikinci TOBB Fen Lisesi, üçüncü Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi, dördüncü Devlet Bahçeli Fen Lisesi oldu. Genç erkekler kategorisinde birinci TOBB Fen Lisesi, ikinci Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi, üçüncü Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi, dördüncü Devlet Bahçeli Fen Lisesi oldu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
img

Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
img

Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın

Son Dakika Haberleri

09.09 saat anlamı nedir? 09 09 saat aşk anlamı 2024! 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? BUGÜN MAÇ YOK MU? 25 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Çarşamba hangi diziler var? 25 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Leyla 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leyla 15. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Aralık Tuzla, Kağıthane, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla CANLI izle! Adalet 25 Aralık Çarşamba Leyla 15. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.