Osmaniye'de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı
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Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 36'ncı haftasında deplasmanda Ankaragücü 4-1 yenen Galatasaray, 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Osmaniye'de Galatasaray taraftarları, araçlarıyla konvoy oluşturup, kentin en işlek caddelerinde şampiyonluk turu attı. Bazı taraftarlar ise kent merkezindeki meydanda toplanıp, meşale yakarak, marşlar söyleyip ve tezahüratlarda bulunarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
Osmaniye'de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı
İbrahim EMÜL-Efendi ERKAYIRAN / OSMANİYE,(DHA) - Galatasaray'ın şampiyonluğu Osmaniye'de coşkuyla kutlandı.
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 36'ncı haftasında deplasmanda Ankaragücü 4-1 yenen Galatasaray, 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Osmaniye'de Galatasaray taraftarları, araçlarıyla konvoy oluşturup, kentin en işlek caddelerinde şampiyonluk turu attı. Bazı taraftarlar ise kent merkezindeki meydanda toplanıp, meşale yakarak, marşlar söyleyip ve tezahüratlarda bulunarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı. (DHA)
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023