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Osmaniye'de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

Osmaniye'de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 36'ncı haftasında deplasmanda Ankaragücü 4-1 yenen Galatasaray, 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Osmaniye'de Galatasaray taraftarları, araçlarıyla konvoy oluşturup, kentin en işlek caddelerinde şampiyonluk turu attı. Bazı taraftarlar ise kent merkezindeki meydanda toplanıp, meşale yakarak, marşlar söyleyip ve tezahüratlarda bulunarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Osmaniye'de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

İbrahim EMÜL-Efendi ERKAYIRAN / OSMANİYE,(DHA) - Galatasaray'ın şampiyonluğu Osmaniye'de coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 36'ncı haftasında deplasmanda Ankaragücü 4-1 yenen Galatasaray, 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Osmaniye'de Galatasaray taraftarları, araçlarıyla konvoy oluşturup, kentin en işlek caddelerinde şampiyonluk turu attı. Bazı taraftarlar ise kent merkezindeki meydanda toplanıp, meşale yakarak, marşlar söyleyip ve tezahüratlarda bulunarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Osmaniye Spor Haberler

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