Osmaniye'de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 36'ncı haftasında deplasmanda Ankaragücü 4-1 yenen Galatasaray, 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Osmaniye'de Galatasaray taraftarları, araçlarıyla konvoy oluşturup, kentin en işlek caddelerinde şampiyonluk turu attı. Bazı taraftarlar ise kent merkezindeki meydanda toplanıp, meşale yakarak, marşlar söyleyip ve tezahüratlarda bulunarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı.