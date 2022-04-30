Osmaniye'de 'Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası' sona erdi

OSMANİYE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ev hanımları ve çalışan kadınların spora teşvik edilmesi amacıyla Osmaniye'de gerçekleştirilen "Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası" tamamlandı.

Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, kentteki kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum örgütü ile siyasi partilerden 20 takım mücadele etti.

Finalde rakibi Osmaniye Barosu'nu 3-0 yenen Gökkuşağı Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu. Turnuvayı Samet Aybaba Spor Lisesi üçüncü, Gençlikspor da dördüncü tamamladı.

Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve diğer ilgililer, dereceye giren takımlara kupa, sporculara da madalya ve katılım belgesi verdi.