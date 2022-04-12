Osmaniye'de 'Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası' başladı

OSMANİYE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ev hanımları ve çalışan kadınların spora teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası"nın Osmaniye ayağı başladı.

Turnuvaya kamu kurum ve kuruluş, sivil toplum örgütü ile siyasi partilerin oluşturduğu 20 takım katılıyor.

Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılış seremonisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Takımların geçiş seremonisinin ardından müsabakalara geçildi. 29 Nisan'a kadar sürecek müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödül verilecek.