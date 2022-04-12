Osmaniye'de "Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası" başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de "Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası" başladı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Spor
Osmaniye'de 'Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası' başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ev hanımları ve çalışan kadınların spora teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası"nın Osmaniye ayağı başladı.

OSMANİYE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ev hanımları ve çalışan kadınların spora teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası"nın Osmaniye ayağı başladı.

Turnuvaya kamu kurum ve kuruluş, sivil toplum örgütü ile siyasi partilerin oluşturduğu 20 takım katılıyor.

Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılış seremonisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Takımların geçiş seremonisinin ardından müsabakalara geçildi. 29 Nisan'a kadar sürecek müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödül verilecek.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title