Osmaniye'de Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Başladı

Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile başladı. Vali Erdinç Yılmaz, sporun sağlık üzerindeki önemine değindi.

Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri törenle başladı.

Etkinlikler kapsamında, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi hokey sahasına kadar gerçekleştirilen yürüyüşte amatör sporcular 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

Buradaki açılış töreninde konuşan Vali Yılmaz, sporun insan sağlığı için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından etkinlik kapsamında spor gösterileri gerçekleştirildi.

