Osmaniye'de 103 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de yapılan operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada 103 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki kişi tutuklandı.