Osmangazili yüzücüler madalyaya kulaç attı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Avrupa Spor Haftası çerçevesinde Bursa'da düzenlenen yüzme yarışlarında mücadele eden Osmangazi Belediyespor takımı sporcuları, bireysel ve 4x100 metre karışık müsabakalarında 7 Altın, 2 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazanarak büyük...

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Avrupa Spor Haftası çerçevesinde Bursa'da düzenlenen yüzme yarışlarında mücadele eden Osmangazi Belediyespor takımı sporcuları, bireysel ve 4x100 metre karışık müsabakalarında 7 Altın, 2 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Atıcılar Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışlara Osmangazi Belediyespor'un yanı sıra, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursa Büyükşehir, Çanakkale Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Bosch Spor Kulübü, Örnek Koleji ve Şahinkaya Koleji gibi yüzme branşında güçlü 11 takımdan 42'si bayan, 61'i erkek toplam 103 sporcu katıldı. 2009 doğumlu ve üzeri sporcuların serbest, kurbağalama, kelebek, sırtüstü ve 4x100 karışık bayrak branşlarında mücadele ettiği müsabakalara 5 sporcu ile katılan Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcularından Berat Kerem Tanrıver, 2007 doğumlular 50 metre serbestte 1'inci, 100 metre serbestte ise 2'inci oldu.

50 metre serbestte ise Berat Kerem Tanrıver birinci, Berat Yavut Korkmaz ise ikincilik elde etti. Berat Yavuz, 100 metre kurbağalama da ise birincilik kürsüsüne çıktı. Yarışmada 2009 doğumlularda mücadele eden Osmangazili sporcu Ersin Mutlu, 100 metre kurbağalama da 3'üncü olurken, 2006 doğumlu Yağmur Özkaranlık da bayanlar 100 metre sırtüstü müsabakasında birinci oldu.

Ferdi müsabakalar dışında 2007 doğumlu erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışmasında mücadele eden Osmangazi Belediyespor takımı, buradan da birincilikle ayrılarak müsabakayı 7 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 10 madalya ile tamamladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, büyük başarı elde eden sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA