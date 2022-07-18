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Osmangazili judocu madalya ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Osmangazili judocu madalya ile döndü

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Kadriye Çakır, Uluslararası Judo Turnuvası'nda göz doldurdu.

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Kadriye Çakır, Uluslararası Judo Turnuvası'nda göz doldurdu.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kocaeli'nde düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 15 ülke ve 18 ilden toplam 1123 sporcunun tatamiye çıktığı turnuvaya Osmangazi Belediyespor'un başarılı judocusu damga vurdu. 57 kilogramda rakipleri karşısına çıkan Kadriye Çakır, üçüncülük elde ederek Bursa'ya bronz madalya ile döndü.

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İhlas Haber Ajansı / Spor

Osmangazi Kocaeli Türkiye Spor Haberler

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