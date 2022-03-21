Osmangazili atletlerden büyük başarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmangazili atletlerden büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Osmangazili atletlerden büyük başarı

Artan sporcu sayısı Türk sporuna yeni yıldızlar kazandıran Osmangazi Belediyespor, Atletizm Akademi'de yetiştirdiği genç sporcular ile büyük bir başarıya imza attı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Artan sporcu sayısı Türk sporuna yeni yıldızlar kazandıran Osmangazi Belediyespor, Atletizm Akademi'de yetiştirdiği genç sporcular ile büyük bir başarıya imza attı.

Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında Bursa'da düzenlenen İl Birinciliği Yarışmaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 60 sporcunun ter döktüğü müsabakaya, Osmangazi Belediyespor bünyesine yeni katılan genç yıldızlar damga vurdu. Kendi okulları adına boy gösteren atletler, rakipleri karşısında sergiledikleri üstün performans sonunda yarıştan 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile ayrıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başarılı sporcu ve antrenörlerini yürekten kutladı. - BURSA

Osmangazili atletlerden büyük başarı

Osmangazili atletlerden büyük başarı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Osmangazi, Atletizm, Bursa, Türk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title