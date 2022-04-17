Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen 15. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Bursa'da yapıldı.

Bursa'nın fethinin 696. yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, sabah saatlerinde Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünde Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın tabanca atışıyla başladı.

Organizasyona katılan yerli ve yabancı sporcular, Saltanat Kapı'dan başlayıp, Tophane, Muradiye, Çekirge, Kükürtlü, Merinos, Altıparmak, 15 Temmuz Meydanı, Haşim İşcan, Gökdere, Irgandı Köprüsü, Kayhan, Kapalı Çarşı ile Kavaklı caddelerini takip ederek Pınarbaşı Meydanı'nda sona eren 15 kilometrelik parkurda yarıştı.

Koşuda 10 ülkeden toplam 931 profesyonel sporcu mücadele etti.

İlk üç sırada Kenyalı atletlerin yer aldığı yarışın erkekler kategorisinde Panuel Mkungo 46.13.97'lik derecesiyle birinciliği kazandı. Peter Mwaniki Njeru 46.33.71'le ikinci ve Gedion Kipchirchir de 46.43.17'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kenyalı atlet Daisy Jeptoo Kimeli 51.56.42'lik derecesiyle birinciliği, Kenyalı atlet Abigel Jelimo Mutai 52.48.53'lük derecesiyle ikinciliği ve Türk atlet Yayla Günen ise 54.33.24'lük derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tarafından verildi. Yarışmanın birincileri 2 bin, ikincileri bin 500, üçüncüleri de bin dolar para ödülü aldı.

"Tarihi Kent Koşusu olarak dünyadaki birkaç yarıştan birine ev sahipliği yapıyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'nın tanıtımına önemli katkı sağlayan ve salgın nedeniyle iki yıldır yapılamayan Uluslararası Tarihi Kent Koşusu'nun iki yıllık aradan sonra ayrı bir heyecanla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Geniş bir katılımlı güzel bir yarış olduğunu vurgulayan Dündar, "Bu yıl ramazan ayına denk geldiği için halk koşusunu düzenlemedik. Sadece profesyonel sporcular katıldı. Önemli olan bu yarış vesilesiyle sporcuların, sporseverlerin Bursa'ya, Osmangazi'ye gelmesi. Bu yarışı hem vatandaşlarımızı spora teşvik etmek hem de şehrimizin tarihi dokusunu tüm dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştiriyoruz. Tarihi Kent Koşusu olarak dünyadaki birkaç yarıştan birine ev sahipliği yapıyoruz. Başta dereceye giren sporcular olmak üzere tüm katılımcıları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Kenya, Etiyopya, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Moldova, Bosna Hersek ve Fas gibi ülkelerden sporcuların katıldığı yarışta; erkekler ve kadınlarda 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular da madalya ve kupa almaya hak kazandı.