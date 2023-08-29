Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı Şampiyon Oldu

Konya'da düzenlenen Atletizm Spor Toto 1. Lig Final Müsabakaları'nda 141 puanla şampiyon olan Osmangazi Belediye spor, Süper Lig'e yükseldi.

Hizmete sunduğu dünya standartlarında spor tesislerinde birçok dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu yetiştiren Osmangazi Belediyesi, bu başarılarına bir yenisi daha ekledi. Atletizm Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Osmangazi Belediyespor, Konya'da düzenlenen Atletizm Spor Toto 1. Lig Final Müsabakaları'nda 9 kategoride 8 takımla yarışıp toplamda 141 puan toplayarak şampiyon olmayı başardı. Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcuları 100, 400, 1500 ve 5000 metre koşu, 110 metre engelli koşu, uzun ve yüksek atlama, cirit atma ve 4x100 metre kategorilerinde yarışarak toplamda 141 puan topladı. Topladığı bu puanla şampiyon olan Osmangazi Belediye Spor, önümüzdeki sezon Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş takımlarıyla mücadele edecek.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yatırımların meyvesini almaya başladıklarını belirterek, "Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımımız, Konya'da düzenlenen Atletizm Spor Toto 1. Lig Final Müsabakalarında önemli bir başarı elde ederek şampiyon oldu. Ben şampiyon takımımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl Süper Lig'de de başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi. - BURSA