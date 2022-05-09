Osmaneli'nde Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları yapıldı

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen 29'cu Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları yapıldı.

Tüm şehitlerin anısına düzenlenen geleneksel Avcı Bayramı hafta sonu coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden birçok avcı, atıcı ve doğaseverlerin katıldığı yarışmaları yüzlerce kişi izlerken, müsabakalarda bin 500 sporcu birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Etkinliğe, izleyicilerle birlikte katılanların 3 bin kişi civarında olduğu belirtildi. Bu yıl müsabakalarda 40 metre pet şişe kategorisi, 50 metre hedef atışı, 100 metre gonk ve 30 metre Tavşan hedef atışı kategorisi olmak üzere toplam 4 kategoride sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Yarışmalarda atıcıların güvenlik kurallarına uymaları ile ilgili sürekli anonslar yapıldı ve alınan bu sağlık ve emniyet tedbirleri katılımcıların ve izleyenlerin takdirini kazandı. Yediden yetmişe genç yaşlı herkesin ilgisini çeken organizasyonda, poligonlara çıkan amatör ve profesyonel yarışmacılar, sporseverler tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla izlendi.

"Genç kardeşlerimizi atıcılığa özendirmek istiyoruz"

Müsabakalarla hakkında bilgi veren Osmaneli Merkez Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Öktem, geleneksel hale gelen ve bu yıl 29'ncusu düzenledikleri etkinlikteki amaçlarının ateşli silahların düğünlerde, eğlence yerlerinde, maç sevinçlerinde, bayramlarda ve meskün mahallerde kullanılmasının önüne geçmek olduğunu söyledi. Öktem, "Bu tarz organizasyonlarla, atışa meraklı amatör olmaya aday dostlarımıza bu sporu sevdirmek, ata sporumuz olan atıcılığın geliştirilmesini sağlamak, ilçemizin tanıtımını, gelişmesini ve reklamını yapmak, avcılık ve atıcılıkla uğraşan tüm doğasever sporcuların kendi aralarında tanışıp kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlamak ve aynı zamanda kötü uğraş ve alışkanlık edinen genç kardeşlerimizi atıcılığa özendirmek gibi amaçlarla düzenlemekteyiz. Gençlerimize kötü alışkanlıklarını bıraktırmanın en kolay yolu avcılık ve atıcılık sevdasını aşılamaktır" dedi.

Başkan Öktem 29'ncusu düzenlemiş olduğumuz Avcılık ve Atıcılık müsabakamıza, Bilecik, Bursa, Kütahya, Sakarya, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Denizli, Uşak, Manisa ve Afyon gibi illerden birçok sporcu katılmıştır. Yarışmalarda dereceye giren ve şampiyon olan tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclis üyeleri siyasi parti temsilcileri, sendika üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yarışmada, dereceye giren avcılara çeşitli hediyeler verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Spor