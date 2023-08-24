Osmaneli'de TFF U-15 LEFKE CUP 2023 Turnuvası başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediyenin katkılarıyla başlayan TFF U-15 LEFKE CUP 2023 Turnuvası'nın ilk günün maçları geride kaldı.

Osmaneli'nde her yıl düzenlenen futbol turnuvası 27 Ağustos tarihlerinde sona erecek. Bu yıl yapılacak turnuvaya; Galatasaray, Fenerbahçe, Pendikspor, Sakarya Spor, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve ev sahibi 1308 Osmaneli Belediye Spor katıldı. Kırmızı ve yeşil grup olarak 2 gruba ayrılan takımlardan kırmızı grupta Başakşehir, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve ev sahibi 1308 Osmaneli Belediye Spor, yeşil grupta Galatasaray, Fenerbahçe, Pendikspor, Sakarya Spor yer aldı. İlk günkü sonuçlarda Galatasaray, Sakarya Spor ile 0-0 berabere kalırken, Başakşehir, ev sahibi 1308 Osmaneli Belediye Spor'u 2-0 yendin.

Müsabakaların ilk günü Fatih Karagümrük-Adana Demirspor ve Fenerbahçe-Pendikspor arasında oynanacak müsabakalarla devam edecek. - BİLECİK