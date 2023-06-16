Osmaneli Belediyespor Karate Takımı Milli Takıma Davet Edildi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Denizli'de düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonasında büyük başarı elde ederek milli takıma davet edilen 1308 Osmaneli Belediye spor Karate Takımı sporcularını tebrik etti.

Milli takıma davet edilen Tuğba Çürük, Ecrin Turunç, Yusuf Nuri Düger, Rümeysa Gökenç, Berat Demir, Ömer Yavaş, Musab Yağız Kurnaz ve Mehmet Gökalp Göybulak'ı elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Başkan Şahin, "Siz değerli sporcular, gösterdiğiniz üstün performans ve kararlılıkla, gerçek birer şampiyon olduğunuzu kanıtladınız. Yıllar boyunca süren antrenmanlarınızın, fedakarlıklarınızın ve emeklerinizin sonucunda elde ettiğiniz bu zaferi gönülden kutluyoruz. İnanıyoruz ki, sadece bugün elde ettiğiniz başarılar değil, aynı zamanda sporculuk ruhunuz, karakteriniz ve sporun değerleriyle olan bağınız da sizi gerçek birer rol model yapıyor. Takımımızın başarısı, sadece spor dünyasında değil, aynı zamanda tüm toplumumuzda büyük bir gurur kaynağıdır. Sizler, gençlerimize ve geleceğimize umut aşılayan, özveriyle çalışarak zirveye ulaşan birer rol modelsiniz. Bu başarılarınızla, ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancımız tamdır. Hepinize bir kez daha tebriklerimi sunuyor, gelecekteki yarışmalarda da aynı başarıyı elde etmenizi diliyorum. Sizler, gerçek şampiyonlarsınız" dedi. - BİLECİK