Osmaneli Belediye Spor Karate Takımından Milli Takıma Seçilen Sporcular

1308 Osmaneli Belediye Spor Karate Takımı'ndan Sena Akman ve Tuğba Çürük milli takıma seçildi. Sena Akman Türkiye 5'incisi olarak milli takıma seçilirken, Tuğba Çürük Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı sporcular Slovenya ve Gürcistan'da yapılacak olan şampiyonalarda Türkiye'yi temsil edecek.

1308 Osmaneli Belediye Spor Karate Takımından başarılı sporcular milli takıma seçildi.

1308 Osmaneli Belediye Spor Karate Takımı'ndan Sena Akman ve Tuğba Çürük önemli bir başarıya imza atarak milli takıma seçildi. Balıkesir'de düzenlenen 78 ilden iki bin sporcunun yarıştığı Ümit Genç ve U-21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda Sena Akman gençler 66 kilogramda yarışarak Türkiye 5'incisi olarak milli takıma seçildi. Aynı zamanda Sena Akman, Kasım'da Slovenya'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Ümitler 'de +61 kilogramda yarışan sporcu Tuğba Çürük, milli takım seçmelerinde Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı sporcu Tuğba Çürük, Slovenya'da yapılacak olan Balkan Şampiyonasında ve Gürcistan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin milli takıma seçilen sporcuların ailelerini, hocalarını ve yöneticilerini kutladı. - BİLECİK