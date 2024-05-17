Üye Girişi
Haberler

Osman Zeki Korkmaz: 'Daha fazla gole yaklaştık ama Sivasspor daha usta goller attı'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Maçın genelinde, son bölüm hariç sanki daha fazla gole yaklaştık ama Sivasspor daha usta goller attı' dedi.

- Osman Zeki Korkmaz : "Daha fazla gole yaklaştık ama Sivasspor daha usta goller attı"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, 3-1 mağlup oldukları Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maçın genelinde, son bölüm hariç sanki daha fazla gole yaklaştık ama Sivasspor daha usta goller attı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na dair düşüncelerini dile getirerek başlayan Korkmaz, sonrasında mücadeleye değindi. Korkmaz, "Son haftalarda 3. bölgedeki çözümlemelere çok fazla zaman ayırdık. Hatta sadece buna zaman ayırdık diyebiliriz. Bunun sonucunda gerekli pozisyonlara girdik. Ama sonuçlandırma kısmında bazen talih meselesi oluyor, bazen de top tercih ediyor girip girmeyeceğini. İlk gol kalecimizi kontrpiyede bıraktı. Bu, oyunun cilvesi. Sonrasında oyun olarak reaksiyon verirken usta işi bir gol yedik. Maçın genelinde, son bölüm hariç sanki daha fazla gole yaklaştık ama Sivasspor daha usta goller attı. Bu da hem benim hem de futbolcu arkadaşlarımın kendilerini tartıya koyması gereken bir durum. Maça hazırlanırken kendimizi ve rakibimizin ne olduğunu ve neler yapabileceğimizi hesaplıyoruz. Futbol özetle, karşı kaleye gol atıp kendi kalenizde gol yemeyeceğiniz şekilde pozisyon almanız gereken bir oyundur. Bunu en iyi nasıl yapabiliriz diye de formasyon belirliyoruz. Son haftalarda belirlediğimiz stratejiler motivasyon kaybından dolayı uygulamada olmuyor" şeklinde konuştu.

"Icardi'yi çıkarırsak, hangi futbolcuyu istersiniz diye sorulduğunda herkes Rey Manaj'ı söyler"

Sivasspor'un önemli hücum silahları olduğunu söyleyen ve Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin ardından belki ligdeki her takımın Rey Manaj'ı isteyeceğini belirten Korkmaz, "Bugün forvet olarak Icardi'yi çıkarırsak, diğer takımlara hangi oyuncuyu istersiniz diye sorulduğunda herkes Rey Manaj'ı söyler. Böyle bir oyuncuyla karşı karşıyayız. Her noktadan pozisyona girer, topu zor kaybeder. Koita da var, hemen her an pozisyon oluşturabilen. Sivasspor öne geçtikten sonra oyun disiplininden kopmamız bizim için sürpriz. Bizim gibi futbol ekolü oluşturan bir futbol kulübüne oyundan bu denli kopmak yakışmıyor. Bu seviyede maça çıkıyorsanız bunun ciddiyetine varmak zorundasınız. Biz de bunun planlamasını önümüzdeki sezon için yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Osman Zeki Korkmaz İstanbulspor Sivasspor İstanbul Spor Spor Güncel Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret eden Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret eden Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Bakmadan Geçme

Sırbistan bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024? 16-17 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Antalyaspor Adana Demirspor maçı CANLI izle! 17 Mayıs Antalyaspor ADS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Ateş Kuşları yok mu, Ateş Kuşları final mi yaptı? Indiana Pacers New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! 17-18 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? İstanbulspor Sivasspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İstanbulspor Sivasspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kemerburgaz son hali nasıl, Galatasaray antrenman tesisi bitti mi 2024? Gaddar 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 675. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İstanbulspor Sivasspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! İstanbulspor Sivasspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Karaağaç Destanı 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8 Mayıs Karaağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İstanbulspor Sivasspor maçı CANLI izle! 17 Mayıs İstanbulspor Sivasspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Survivor kaptan kim oldu? Mavi Takım Kırmızı Takım kaptanları kim oldu 17 Mayıs Cuma 2024? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 17 Mayıs Cuma 2024?
İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen 'Yalancılar' sesiyle irkildi

İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title