Osman Özköylü: 'Ligin en çok gol atan takımına karşı gol yemeden galip geldik'

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Bodrumspor maçından sonra yaptığı açıklamada, güçlü bir rakiple oynadıklarını dile getirerek, "Ligin en çok gol atan takımına karşı gol yemeden galip geldik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Bodrumspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Ligin en flaş takımlarından birini bu skorla yenmek mutluluk verici. Her takımın iyi yanları ve eksik yanları vardır. Bizde rakibimizin iyi olduğu ve eksik kaldığı yanlarına iyi çalıştık. Ona göre analiz ettik. Aslında bu maça takım olarak çok iyi hazırlanamadık. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız maç sonrası Bodrumspor müsabakasına dün yapılan 15 dakikalık bir taktik antrenman ile çıktık. Rakibin iyi yanlarını çok iyi biliyorduk. Çok dikine oynayan bir rakibe karşı oynadık. Ceza sahasına kalabalık gelen bir ekip. Bugün Bodrumspor'a üstünlük kurabilmek için üçlü bir savunma hattı ile sahaya çıktık. 3-0 dan sonra biraz kendi yarı alanımıza gömüldük, bunu istemiyorduk aslında ama skorunda vermiş olduğu bir gelişme oldu aslında. Son haftalarda alınan mağlubiyetler üzücüydü. Bu maç bu anlamda ekibimiz adına çok güzel oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum aslan gibi oynadılar. Ligin en çok gol atan takımına karşı gol yemeden galip geldik. Bodrumspor iyi kurulmuş bir ekip. Onları da sergilemiş oldukları futboldan ötürü tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL