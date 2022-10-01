- Osman Özköylü: "Gidişat sevindirici" Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, kazanma arzusu olan bir takım olduğuna dikkat çekerek, gidişatın sevindirici olduğunu söyledi.

- Osman Özköylü : "Gidişat sevindirici"

İSTANBUL - Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, kazanma arzusu olan bir takım olduğuna dikkat çekerek, gidişatın sevindirici olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Göztepe moralli, teknik ekip değişikliği yaşamış, onlara karşı ortaya koyduğumuz oyun, aldığımız galibiyet sevindirici. Hep söylüyorum biz iyi bir takımız, 21 yeni transfer var. Zaman zaman bazı maçlarda sorunlar yaşasak da gidişat sevindirici. Kazanma arzusunu yaşayan, sahada hissettiren oyunun tamamında domine eden bir Pendikspor vardı. Oyuncularımızın kazanma arzusu en üst seviyeydi. Taraftarlarımızın sabrına da ihtiyacımız var. Bundan önce sadece 2 maçı içeride oynadık, 4 maçı deplasmanda oynadık. Takım olarak ortaya koyduğumuz harika performans iyiydi. Hava sıcaklığı tempoyu etkiledi" şeklinde konuştu.