- Osman Özköylü : "Gelecek adına çok umutluyum"

İSTANBUL - Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, kaybettikleri Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, şanssız olduklarını belirterek, "Gelecek adına çok umutluyum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, sahasında Boluspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak, sezonun ilk yenilgisini yaşadı. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bu kadar iyi oynadığımız, bu kadar topa sahip olduğumuz maçı kaybetmek çok üzücü. Maçın başında yakaladığımız pozisyonları atsak, gidişat farklı olabilirdi. Bu tür maçlarda rakibin direncini kırmak çok önemli. Bugün oyunun genelinde iyi oynadık. Bütün oyuncularımız kazanmak için her şeyi ortaya koyduk. Şanssız günümüzdeydik. Yediğimiz gol kaleciden dönen topun tamamlanması ile oldu. Ofsayttan dolayı halen tereddütteyiz, pozisyon olmayan bir pozisyonda maçı kaybettik" dedi.

"Çalışan bir oyuncu grubumuz var"

Maçı kaybetmeyi hak etmediklerini dile getiren Özköylü, "Üzülüyoruz. Kazanmayı hak ettiğimiz maçı kaybetmek üzücü. Kaybederken de şuna seviniyoruz; bu oyun bizim adımıza çok önemli. Biz iyi bir takımız. 21 tane yeni oyuncu gelmiş, yeni bir takım ve 3 ayda bu seviyede iyi oynamak çok önemli. Rakibin direncini kıracaksınız bugün bunu yapamadık. Gelecek adına çok umutluyum. Halen takım olmak için çalışan bir oyuncu grubumuz var. Bugün oynadığımız oyun bizi umutlandırdı. Boluspor, bulduğu golden sonra tamamen savunma yaptı biz de becerikli olamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Onları da tebrik ediyorum. Önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.