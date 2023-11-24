Osman Aşkın Bak: Türkiye uluslararası spor organizasyonlarında talep edilen bir ülke haline geldi

- Osman Aşkın Bak: "Uluslararası spor organizasyonlarında talep eden değil talep edilen bir ülke haline geldiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim"

RİZE - Rize Spor Turizmi Çalıştayı'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Bugün, uluslararası spor organizasyonlarında talep eden değil talep edilen bir ülke haline geldiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de bir otelde düzenlenen 'Rize Spor Turizmi Çalıştayı'na' katıldı. Düzenlenen çalıştayda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Bak Rize'nin keşfedilmeyi bekleyen bir spor turizmi için ziyaret alanı olduğunu ifade ederek " Türkiye, aynı anda dört mevsimin yaşandığı, kış sporlarından yaz sporlarına elverişli doğasıyla, üst düzey tesis altyapısıyla adeta bir spor turizmi ülkesidir. Bakanlığımız da spor turizmi alanında çok ciddi çalışmalar yürütmektedir. Türkiye'nin bir spor turizmi destinasyonu olarak cazibesinin artırılması, ülke spor markası imajının güçlendirilmesi, yeni pazarlama ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi gibi hedeflere ulaşmak için tüm paydaşlarımızla el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rize'de yaptığımız bu çalışma da bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik attığımız güçlü adımlardan bir tanesi. Rize; ormanı, görkemli dağları ve Karadeniz'in huzur veren sesiyle sadece bir şehir değil keşfedilmeyi bekleyen bir spor turizmi destinasyonu" dedi.

Rize'nin coğrafi koşullarının tüm sporlara elverişli olduğuna dikkat çeken Bak, "Sorumlu turizm girişimleri sayesinde gelecek nesillerin de hem spor hem turizm alanında Rize'nin ihtişamından faydalanabilmesini amaçlıyoruz. Rize, doğa sporları ve extrem sporlar başta olmak üzere birçok spor branşının yapılması için elverişli koşullara sahip. Coğrafi özelliklerinden dolayı şehrimizin büyük bir spor potansiyeli var. Kalıcı kar süresinin uzun olması kış sporlarına, denizi ve debisi yüksek derelere sahip olması su sporlarına, sınırları içerisinde birçok sıradağların, zirvelerin yer alması ekstrem sporların yapılmasına imkan veriyor. Yine, Karadeniz bölgesindeki komşu ülkelere, Türk Devletlerine coğrafi yakınlığımız şehrimize ayrıca bir önem ve zenginlik katıyor. Her yıl gelişerek, artarak devam eden ulaştırma, konaklama ve spor tesisi yatırımlarımızla Rize'nin önemli bir destinasyon alanı, önemli bir cazibe merkezi ve spor turizminde marka şehirleri arasında yerini almasında hiçbir engel yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yapılan spor yatırımları ile birçok uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapıldığını ve bunun Türkiye'yi bir spor ülkesi olarak gösterdiğini ifade eden Bak "Spor yatırımlarında ve tesisleşmede adeta devrim niteliğindeki başarımız, ülkemizin birçok prestijli uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapması Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. İslami Dayanışma Oyunlarından Dünya Göçebe Oyunlarına, Avrupa Atletizm Şampiyonasından Şampiyonlar Ligi Finaline kadar pek çok küresel organizasyona ev sahipliği yaptık. Bugün, uluslararası spor organizasyonlarında talep eden değil talep edilen bir ülke haline geldiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim" şeklinde konuştu.