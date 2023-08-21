Osman Aşkın Bak'tan milli güreşçiler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 1'i altın, 1'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamlayan milli güreşçileri yayımladığı mesajla kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 1'i altın, 1'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamlayan milli güreşçileri yayımladığı mesajla kutladı.

Osman Aşkın Bak, Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 7 madalyayla tamamlayan milli güreşçiler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ürdün'ün Başkenti Amman'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1'i altın, 1'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 7 madalya kazanan milli güreşçilerimizi kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."