TÜGVA işbirliği ile Bağcılar Belediyesi'nin gençlere yönelik gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları'nın kapanışı İstanbul'da yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor altyapısının güçlü olduğu bir Türkiye'nin geleceğini vurguladı.

Osman Aşkın Bak : Spor altyapısı güçlü bir Türkiye geliyor

Metin ARSLANCAN - Mehmet CANBULAT - Murathan DEMİRBAŞ / İSTANBUL, (DHA)- TÜGVA işbirliği ile Bağcılar Belediyesi'nin gençlere yönelik gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları'nın kapanışı İstanbul'da yapıldı.

Bağcılar'daki Mahmutbey Stadyumu'nda düzenlenen kapanış törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi Başkanı Abdullah Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra eski futbolculardan Bülent Akın, Hasan Kabze, İbrahima Yattara, Ali Tandoğan, Ahmet Dursun, Orhan Erdemir, basın dünyasının tanınan isimleri ve çocuklar katıldı.

OSMAN AŞKIN BAK: SPOR ALT YAPISI GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE GELİYOR

Bağcılar Belediyesi'ne organizasyon için teşekkür ederek sözlerine başlayan Bakan Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

'Yaklaşık 6 bine yakın öğrencimize spor eğitimi verildi. Çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerle onların güzel vakit geçirmeleri sağlandı. Tüm spor okullarımızı gençlerimize ve vatandaşlarımıza açtık. Yüzme okullarımızda bu yıl 3 milyona yakın öğrencimize yüzme öğretmeyi planlıyoruz. Bu zamana kadar da 7,5 milyona yakın öğrencimize yüzmeyi öğrettik. Elbette bizim amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak. Bütün bu tesisler çocuklarımız ve insanlarımız için önemli bir yatırım. Burada aileler mutlu, herkes mutlu. Sporun tabana yayılmasını istiyoruz. Spor kültürünün yayılmasını istiyoruz. Avrupa'nın en güzel ve en genç spor tesislerine hakimiz. Spor altyapısı güçlü bir Türkiye geliyor. Madalyalarımız da artıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza spora verdiği önümden dolayı teşekkür ederiz. Güzel bir maç oynayacağız. Sakatlığım var. Rakip biraz güçlü. Biraz oynayıp çıkacağım.'

ABDULLAH ÖZDEMİR: GENÇLERE KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE FIRSAT VERDİK

Bağcılar Belediyesi Başkanı Özdemir, 'Yaz spor etkinliklerini gerçekleştirdik. Birçok alanda 6 bin öğrencimize öğrenebilecekleri birçok konuyu işledik. Kendilerini geliştirmelerine fırsat verdik. Sayın bakanımıza desteklerinden ötürü teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

OSMAN NURİ KABAKTEPE: BU PROJENİN DAHA GÜZELLERİNİ İNŞALLAH YAPACAĞIZ

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise şöyle konuştu:

'Ligler başlamadan lig maçı ayarında bir maçı herkese izlettireceğiz. Yaz spor okulları sona ererken bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu projenin daha güzellerini inşallah yapacağız.'

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, FUTBOL MAÇINDA SAHAYA ÇIKTI

Bağcılar Belediyesi'nin öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları'nın kapanışı renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski milli futbolcular ve şöhretler karmasıyla birlikte futbol maçında sahaya çıktı. 20'şer dakikalık iki devre halinde oynanan gösteri maçında eski futbolcular yeteneklerini sergiledi.