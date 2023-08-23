- Osman Aşkın Bak: "Müthiş bir spor ülkesi olma yolunda devam ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:

"Bakanlık olarak 5 milyon çocuğunun taramasını gerçekleştirdik"

"Devasa organizasyonları yapabilecek kapasitedeyiz"

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Spor Basını Buluşması' etkinliğine katıldı. Bakan Osman Aşkın Bak, " Türkiye'nin müthiş bir spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla devam ediyoruz. Türkiye, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı. Devasa organizasyonlar yapabilecek kapasitede bir ülkeyiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Spor Basını Buluşması' programına katıldı. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu katıldı. Kahvaltıda spor basını mensupları ile bir araya gelen Bakan Bak burada açıklamalarda bulundu. Belediyelerin spor tesisi yapma konusunda kendilerinin ortakları olduğunu dile getiren Osman Aşkın Bak, " Türkiye'de bir spor devrimi, tesisleşme devrimi var. Bunu da yönlendiren Cumhurbaşkanımız. Spor yapan bir genç çevresiyle uyumlu olur. Kötü alışkanlıklardan uzak durur ve bir kitlenin içerisinde yoğrulur. O yüzden spor bir yaşam tarzı. Hükümetimiz tarafından yapılan spor tesisleriyle bu yapı sağlanıyor. Belediyelerde bu konuda bizim ortağımız. Türkiye'nin bütün ilçelerine binlerce eser yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. 6-7 yıl önce yetenek taramasını başlatmıştık. Bakanlık olarak 5 milyonun üzerinde çocuğu taradık. Milli Eğitim Bakanlı ile beraber çocuklarımızı yetenekli olduğu alanlara yönlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yaz spor okullarında ise yaklaşık 5 milyon gencimizi ağırladık"

Bakan Osman Aşkın Bak yaz ayında açmış oldukları spor okullarına yaklaşık 5 milyon gencin katıldığını belirterek, " Türkiye'nin dört bir yanında olimpik havuzlarımız var. Şu anda deprem bölgesindeki çocuklar o açık yüzme havuzlarında yüzme öğreniyorlar. Yıl sonuna kadar 10 milyona yakın Türk gencine yüzme öğretmiş olacağız. Gençlik kamplarımız var. Bu yıl Türkiye'nin dört bir tarafındaki 50 kampımızda 250 bine yakın gencimizi ağırladık. Yaz spor okullarında ise yaklaşık 5 milyon gencimizi ağırladık. Seyahat sever projemiz var gençler için. Şu ana kadar 130 bine yakın gencimiz konakladı. Başvurunuzu yaptıktan sonra 5 gün boyunca bir ilde gidip ücret vermeden kalıyorsunuz" dedi.

"Devasa organizasyonlar yapabilecek kapasitede bir ülkeyiz"

Türkiye'nin bir spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla devam ettiğini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Türkiye, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı. Devasa organizasyonlar yapabilecek kapasitede bir ülkeyiz. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarını yapabilecek altyapıya sahip Türkiye. Müthiş bir spor ülkesi olma yolunda devam ediyoruz. Bunların hepsi bizleri çok güçlü kılıyor. Tabii madalyalar da artıyor. Özellikle engelli bireylerimize yönelik tesislerimizde faaliyetler var. Engelliler ile ilgili de taramalar yapıyoruz. Esenler'de suç oranının yüksek olduğu zamanlardan şimdiki geldiği tablo ortada. Bunların içerisinde bir faktördür spor. Gençlerimizi spora yönlendirmek, onlara dokunmak, aktivitelere göndermek. Gençlerimizi pek çok yere kültürel geziler yaparak gidiyorlar. Bilimle ilgilenen gençlerimiz var. Onların bu teknolojik yükselişleri de önemli. TEKNOFEST var. Binlerce gencimiz, milyonlara ulaşan bir kitle gelişen Türkiye'nin adımlarını bize hissettiriyor. Bunu sosyal, müzik ve spor yönünden de yapmaya devam edeceğiz. Bütün bunların içerisinde bize destek veren Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Ailelere çağrımız; çocuklarınızı spora yönlendirin"

Bak, basın buluşmasının ardından Esenler Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış törenine katıldı. Bakan Bak burada yaptığı konuşmada, "Bugün Esenler'de şölen var. Çok güzel bir süreç geçirdiniz. Belediye başkanımız da teşekkür ediyoruz. İstanbul'un ortasında böyle güzel bir ortamda sizlerle olduğumuz için çok gururluyuz. 5 bin gencimiz burada spor yaptılar, güzel vakitler geçirdi. Tesisler yapmaya devam ediyoruz. Pek çok organizasyon, Türkiye'nin geleceği olan gençlerimiz için. Ailelere çağrımız; çocuklarınızı spora yönlendirin. Milli Eğitim Bakanlığımız ile okul sporlarını daha aktif hale getireceğiz. Gençlerimizi yeteneklerine göre spor alanlarına yönlendirdik. Gençlerimizin en az 2 spor branşı ile uğraşmalarını istiyoruz. Sporla birlikte kötü alışkanlıklardan uzak duruyoruz. Bütün her şey güzel çocuklarımız için. Türkiye büyük bir spor ülkesi olma yönünde ilerliyor. Yatırımlarımız da devam ediyor" dedi.

"Gençlerin emrindeyiz"

Bağımlılıktan uzak durmak için çocukların spor tesislerine getirilmesi gerektiğini aktaran Osman Aşkın Bak, "Çocuklarımızın uyuşturucuya bağımlı olmaması için bunu yapmalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin bakanlığıdır, güzel gençlerin emrindeyiz" diye konuştu.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da belediyelerin farklı sorumlulukları olduğunu ifade ederek, "Belde halkının bütün ihtiyaçlarını karşılamak belediyelerin sorumluluğunda. Bir taraftan da belediyelerin odaklandığı konular var. Odaklanan konular içinde fark oluşturmaya çalışır. Esenler, İstanbul'un en genç nüfusa sahip ilçesi. İstanbul'un tam merkezinde yer alan bir ilçe. Her şeyden önemlisi geleceği inşa etme yönünde en önemli toplumsal dayanışma alanımız spordur. Burada biz spor alanları ürettikçe, Esenler'de sosyal hayatın farklılaştığını görüyoruz. Esenler 2009'da göreve başladığımda suç ve suç işleme oranında ilk 3'teydi öndeydi. Şimdi ise en az suç işlenen son ilçeler arasında" dedi.

Açıklamaların ardından organizasyona katılan protokol üyeleri, yaz spor okullarına katılan öğrencilere sertifikalarını takdim etti. Program Yaz Spor Okulu'nun kapanış töreni ile devam etti.