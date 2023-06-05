Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini devraldı

Yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak, görevi Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devraldı. Bak, 'Çok yakında 2024 Paris Olimpiyatları var. 1 yıldan fazla süre var, önemli bir çalışma ortamı olacak. Aziz milletimize layık olmaya çalışacağız' dedi.

YENİ kabinede Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak, görevi Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devraldı. Bak, "Çok yakında 2024 Paris Olimpiyatları var. 1 yıldan fazla süre var, önemli bir çalışma ortamı olacak. Aziz milletimize layık olmaya çalışacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen törene, Osman Aşkın Bak, Mehmet Kasapoğlu ve Bakanlık çalışanlarının yanı sıra; milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile milli masa tenisçisi Abdullah Öztürk katıldı. Mehmet Kasapoğlu, yeni bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Bu başlangıç ülkemiz için, milletimiz için bu güzel Bakanlık için inşallah yeni hayırlar, yeni başarılar, yeni bereketler getirecek. Gençlik için spor için bugün 'Türkiye Yüzyılı'nı başlatmak adına yeni bir 'Bismillah' diyoruz. Heyecanlı olduğumu, mutlu olduğumu, duygu dolu olduğumu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Olimpiyat Oyunları'ndaki başarılar için Kasapoğlu'nu tebrik eden Bak, "Çıtayı yükselttiniz. Oyuncularımızın madalya sayısı, branş sayısı çok önemli başarılardı. Sporun içerisinden gelen bir kardeşiniz olarak da sporun içerisindeki olayları çok yakından takip ediyorum. Sayın Bakanımız bu işlere çok önem verdi, 5 yılda güzel işler yaptı. Yapılacak çok iş var. Kasapoğlu'na ve görevi devreden bakanlara çok teşekkür ediyorum. Çıta yüksek, çok yakında 2024 Paris Olimpiyatları var. 1 yıldan fazla süre var, önemli bir çalışma ortamı olacak. Aziz milletimize layık olmaya çalışacağız" diye konuştu.