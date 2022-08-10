Breidablik son antrenmanını yaptı - Breidablik son antrenmanını yaptı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan İzlanda takımı Breidablik son antrenmanını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirdi. - Breidablik son antrenmanını yaptı İSTANBUL - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan İzlanda takımı Breidablik son antrenmanını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İzlanda ekibi Breidablik yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde İzlanda takımı son antrenmanını mücadelenin oynanacağı statta yaptı. 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın bu bölümünde futbolcular ısınma hareketleri ve düz koşu yaptı. Spor İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir İzlanda Spor Haberler

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