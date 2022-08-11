Oskar Thorvaldsson: Daha az farklı kaybetmeyi tercih ederdim

Breidablik Teknik Direktörü Oskar Thorvaldsson, "Gururluyum, her şeyi yapmaya çalıştık. Başakşehir favoriydi ama daha az farklı kaybetmeyi tercih ederdim" dedi.

Breidablik Teknik Direktörü Oskar Thorvaldsson, "Gururluyum, her şeyi yapmaya çalıştık. Başakşehir favoriydi ama daha az farklı kaybetmeyi tercih ederdim" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında İstanbul Başakşehir, Breidablik'i sahasında 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Breidablik Teknik Direktörü Oskar Thorvaldsson, açıklamalarda bulundu. Kendileri adına zor bir maç olduğunu belirten Thorvaldsson, "Başakşehir iyi bir takım. Baskılı başlamaya çalıştık ama top kayıpları yaptık. Gururluyum, her şeyi yapmaya çalıştık. Başakşehir favoriydi ama daha az farklı kaybetmeyi tercih ederdim" diye konuştu.

Başakşehir'in takım olarak iki maçta da iyi oyun ortaya koyduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Tüm takım iyiydi. Bekler iyiydi. Oldukça memnunum böyle bir takıma karşı oynadığım için" ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan elenmenin kendileri adına lig şampiyonluğunda avantaj sağlayabileceğini belirten Thorvaldsson, "Avrupa'nın dışında kalmak istemediğim bir durum. 3 günde bir maç oynamak zor oluyor. 3 turnuvaya aynı anda konsantre olmak zor. Başakşehir'e karşı oynadığımız maçlar bize enerji verecek. Pazartesi günü son şampiyona karşı bir maçımız var. Bu da bizim için avantaj olabilir" diyerek sözlerini noktaladı.