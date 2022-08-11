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Oskar Thorvaldsson: "Bu maçta takımım adına oldukça gururluyum"

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- Oskar Thorvaldsson: "Bu maçta takımım adına oldukça gururluyum" Breidablik Teknik Direktörü Oskar Thorvaldsson, Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bu maçta takımım adına oldukça gururluyum. Her şeyi yaptılar.

- Oskar Thorvaldsson: "Bu maçta takımım adına oldukça gururluyum"

İSTANBUL - Breidablik Teknik Direktörü Oskar Thorvaldsson, Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bu maçta takımım adına oldukça gururluyum. Her şeyi yaptılar. Başakşehir bize göre kaliteli bir takım, favorilerdi. Az farkla kaybetmeyi tercih ederdim" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İzlanda ekibi Breidablik deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'a 3-0 mağlup oldu ve elendi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Breidablik Teknik Direktörü Oskar Thorvaldsson, "Zor bir maç oldu. Başakşehir çok iyi bir takım. İlk yarı baskılı başlamaya çalıştık. Ama çok basit top kayıpları da yaptık. Bu maçta takımım adına oldukça gururluyum. Her şeyi yaptılar. Başakşehir bize göre kaliteli bir takım, favorilerdi. Az farkla kaybetmeyi tercih ederdim. Yine de takımımı tebrik ederim" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Spor

Başakşehir Spor Haberler

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