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Osimhen: 'İlk 8'de olmayı hak ediyorduk'

Osimhen: 'İlk 8'de olmayı hak ediyorduk'
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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonu ilk 8'de tamamlayamamanın hayal kırıklığını yaşadıklarını ifade etti. Ajax ile oynanan maçta gösterdikleri performansı değerlendiren Osimhen, hatalarını analiz edip düzeltmeleri gerektiğini vurguladı.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonu ilk 8'de tamamlayamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Johan Cruijff Arena'da Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı futbolcu, zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "Üçüncü bölgede etkili olan güçlü bir takıma karşı oynadık. Bu tür takımlara karşı hata yapmak istemezsiniz. Genel performansımız çok iyi değildi ama karşımızdaki rakibi biliyorduk." ifadelerini kullandı.

Gelecek maçlara odaklandıklarını belirten Osimhen, "Her maça ayrı odaklanmak istiyoruz ama bu kolay olmayacak. Bu yüzden geri dönüp videoya bakmalı, hatalarımızı analiz etmeli ve düzeltmeye çalışmalıyız. Dürüst olmak gerekirse hayal kırıklığı yaşıyoruz. İlk 8'de olmak bizim hedefimizdi. Orada olmayı hak ediyorduk. İyi başladık ve tabii ki üst sıralarda olamamak gerçekten can sıkıcı." diye konuştu.

Osimhen, son maçlardaki performansına ilişkin gelen soruyu "Değerlendirebileceğim, gole çevirebileceğim birkaç şansım vardı. Tabii ki ben forvetim ve bazen golleri atarım bazen de kaçırırım ama bu benimle değil, takımla ilgili. Bugünün tüm sorumluluğunu üstleniyoruz. Geri dönüp hatalarımıza bakmalı ve düzeltmeye çalışmalıyız." şeklinde yanıtladı.

Sarı-kırmızılı oyuncu, takım arkadaşı Mauro Icardi'nin sakatlığına da değinerek, "Bu tür durumlarla, yüksek profilli bir oyuncu olmadan da başa çıkmanız gerekiyor. Bu sadece forvetler için değil, tüm takım için bir meydan okuma. Bu tür oyuncular için kazanmak zorundasınız. Ne yazık ki uzun bir süre sakatlığı devam edecek ama bu yüzden oyunumuzun zirvesinde olmak ve onu gururlandırmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Transferde adı Galatasaray'la anılan İspanyol santrfor Alvaro Morata hakkındaki düşüncelerini paylaşan Osimhen, "Çok tecrübeli bir forvet. Dünyanın en iyi savunmacılarına karşı oynadı. Dünyanın en büyük kulüplerinde forma giydi. Onun bizimle olması, takımın geri kalanının tutkusu için de önemli ve bugün onun için anlaşma yapıldığına dair haberleri gördüm. Eğer buraya gelirse, bize gerçekten çok yardımcı olacak. Bir takım olarak da onu aramızda görmeyi dört gözle bekliyoruz çünkü onun tecrübesini ve ne kadar etkili olabileceğini biliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Spor
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