Victor Osimhen: Zorlu Geçmişi ve Futboldaki Hedefleri

Osimhen: İdollerim Drogba, Eto'o ve Lewandowski

'Annemin yokluğunu çok hissettim'

İSTANBUL, GALATASARAY ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a gelen Napoli'nin Nijeryalı yıldız forveti Victor Osimhen, geçtiğimiz yıl DHA'ya verdiği özel röportajda kariyeri ve özel hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Küçük yaşta annesini kaybeden ve daha sonra ekonomik zorluklar içinde büyüyen Victor Osimhen, zor geçen çocukluk ve erken gençliğinin ardından dünyanın en iyi santrforlarından birisine dönüşmesine dair hislerini, "Annemin yokluğunu çok hissettim. Çok gençken zor bir hayatım oldu ve büyük kısıtlamalar içinde büyüdüm. Sadece hayatta kalabilecek kadar imkanım vardı. Ne var ki bu, beni şu an olduğum insan yaptı. Şimdi futbolun, sadece benim değil, ama ailemin de adına onur ve ün kazandırmış olmasından dolayı mutluyum. Gelecek nesillere, hedeflerine ulaşma yolunda bir motivasyon ve ilham kaynağı olmaya çalışıyorum. Bundan da çok memnumun" şeklinde anlatırken, Türkiye'deki depremlerin ardından, depremzedelere yardım için formasını da internette satışa çıkardığını ifade etmişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen'i kadrosunu katmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün İstanbul'da Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Osimhen'in Galatasaray'a imza atması an meselesi.

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e, geçtiğimiz yıl da gösterdiği performans nedeniyle, İtalya'da başkanlığını Esma Çakır'ın yürüttüğü Yabancı Basın Derneği'ne üye gazeteciler tarafından "Yılın En İyi Yabancı Sporcusu" ödülü verilmişti. Başkent Roma'daki derneğin merkezin ödülünü alan Osimhen, sonrasında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunmuştu.

HEDEFİ PREMIER LİG'Dİ

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de forma giyen yıldız futbolcu, Almanya, Fransa ve İtalya olmak üzere beş büyük ligin üçünde oynadığını belirterek, hedefinin İngiltere Premier Lig olduğunu söylemişti.

Geçen yıl yaptığı açıklamasında Premier Lig için sıkı çalıştığını vurgulayan Osimhen, "Pek çok kişi için Premier Lig en üst seviyede. Ben şu an kendimi geliştirme aşamasındayım. Şu an dünyanın en iyi liglerinden birindeyim. İtalya ligi güzel, ama zor bir lig. Belki bir gün Premier Lig'de oynayabilmek için çok sıkı çalışıyorum" diye konuştu.

İDOLLERİ DROGBA, ETO'O VE LEWANDOWSKİ

Futboldaki idollerinden de bahseden 25 yaşındaki Osimhen, Drogba'yı izleyerek büyüdüğünü, onu taklit etmeyi denediğini anlattı ve Eto'o ile Lewandowski'den de etkilendiğini belirtmişti.

'ANNEMİN YOKLUĞUNU ÇOK HİSSETTİM'

Küçük yaşta annesini kaybeden ve daha sonra ekonomik zorluklar içinde büyüyen Victor Osimhen, zor geçen çocukluk ve erken gençliğinin ardından dünyanın en iyi santrforlarından birisine dönüşmesine dair hislerini şöyle anlattı:

"Annemin yokluğunu çok hissettim. Çok gençken zor bir hayatım oldu ve büyük kısıtlamalar içinde büyüdüm. Sadece hayatta kalabilecek kadar imkanım vardı. Ne var ki bu, beni şu an olduğum insan yaptı. Şimdi futbolun, sadece benim değil, ama ailemin de adına onur ve ün kazandırmış olmasından dolayı mutluyum. Gelecek nesillere, hedeflerine ulaşma yolunda bir motivasyon ve ilham kaynağı olmaya çalışıyorum. Bundan da çok memnumun."

'MARADONA'NIN HEYKELCİKLERİNİN YANINDA BENİMKİLERİ DE GÖRMEK BANA İYİ HİSSETTİRİYOR'

Osimhen, "Napoli'de bazı pastanelerdeki pastaların üzerinde senin fotoğrafın görülüyor. Maradona'nın heykelciklerinin yanında senin de heykelciklerin satılıyor. Bu sana kendini nasıl hissettiriyor?" sorusunu da, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Kendimi Napoli'de bu yapılan şeylerin üzerinde görmek harika bir şey. Kulübe gelmemden hemen kısa süre sonra bunların olabileceğini hiç düşünmemiştim. Zannediyorum bu benim için büyük bir şey. Sahada yaptıklarımın karşılığı olarak bana olan hayranlıklarını bu şekilde gösteriyorlar. Bu beni daha fazla motive ediyor, onları bu sezon mutlu etmek için" şeklinde yanıtlamıştı.

DEPREMZEDELERE DUYARSIZ KALMADI

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır hasara neden olan depremler sonrası da yardımda bulunmuştu. Depremzedelere yardım için formasını internette satışa çıkaran futbolculardan biri olan Nijeryalı oyuncu, bu konuda da şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bartosz Bereszynski, Khvicha Kvaratskhelia gibi takım arkadaşlarım da formalarını sattılar. Eljif (Elmas) bu kampanyayı organize etti. Biz de tabii ki destek verdik. İnsanlığa sempati duyuyorsan bunu yapmak zorundasın. Benim için buna katkıda bulunmak harika bir duygu. Depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Bu depremlerde Afrikalı bir kardeşimi de kaybettim, Ganalı Christian Atsu. Huzur içinde uyusun. Futbol dünyası için büyük kayıp bu. Çünkü hepimiz onu tanıyoruz. Çok gençken onu takip ediyordum. Bu gerçekten kötü bir haber. Hayat bu. Ne diyebilirim ki! Onun ailesine başsağlığı diliyorum."