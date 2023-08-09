Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Adana Demirspor'un güçlü bir takım olduğunu ve atmosferin nasıl olacağını bildiğini söyledi. Tomas, takımının turu geçip gruplara kalmak istediğini belirtti.

Stjepan Tomas Bizi nasıl bir atmosfer karşılayacak biliyorum

Gülşah ÖZGEN - Yaşarcan SERİNTÜRK ADANA, (DHA) - Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Bizi nasıl bir atmosfer karşılayacak biliyorum. Ancak her şeye hazırız dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'ncü Eleme Turu'nda yarın Hırvatistan temsilcisi Osijek, Adana Demirspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Adana Demirspor'un ne kadar güçlü ve önemli bir takım olduğunu biliyoruz. Kaç sene önce Adana Demirspor neredeydi, şimdi nerede biliyoruz. Murat Sancak takımı götürdü. Bireysel anlamda çok iyi oyunculara sahip ancak biz de fırsat bekliyoruz. Bizim de amacımız var. İyi çalıştık ve lige iyi başladık. Turu geçip, gruplara kalmak istiyoruz? ifadelerini kullandı.

Adana'nın kavurucu sıcaklarının kendilerini etkilemeyeceğini dile getiren Tomas, 'Yıllar önce Adana'ya gelmiştim ve o zaman daha sıcaktı. Şimdi çok sıcak bir hava yok. Adana Demirspor'un taraftarlarını da biliyorum. Bizi nasıl bir atmosfer karşılayacak biliyorum. Ancak her şeye hazırız' diye konuştu.