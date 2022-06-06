OSB Teknik Koleji'nde Mervenur Oktay ve Beyza Dursun yuvada kaldı - Haberler

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OSB Teknik Koleji'nde Mervenur Oktay ve Beyza Dursun yuvada kaldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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OSB Teknik Koleji'nde Mervenur Oktay ve Beyza Dursun yuvada kaldı

OSB Teknik Koleji Gençlikspor, iç transferde Mervenur Oktay ve Beyza Dursun ile sözleşmelerini yeniledi.

Osb Teknik Koleji Gençlikspor, iç transferde Mervenur Oktay ve Beyza Dursun ile sözleşmelerini yeniledi.

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden OSB Teknik Koleji Gençlikspor yeni sezon öncesi iç transferlerde iki oyuncu ile sözleşme yeniledi. Geçen sezon turuncu siyahlı formayı giyen smaçör Mervenur Oktay ve takım kaptanı Beyza Dursun yeni sezonda takımda kaldılar. İmza töreni ile sözleşmelerini 1 yıl daha uzatan iki oyuncu yeni sezonda şampiyonluk yaşamak istiyorlar.

1.80 boyundaki Mervenur Oktay yaptığı açıklamada, "Yuvada kaldığım için çok mutluyum. Bu şehre şampiyonluk yaşatmak istiyoruz, her şey çok güzel olacak" dedi.

İç ve dış transfere önemli isimleri kadrosuna katan OSB Teknik Koleji Gençlikspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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