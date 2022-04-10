Osayi-Samuel: Taraftarlarımız inanılmazdı, bize ekstra gücü sağladılar

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, "Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bütün takım arkadaşlarım elinden gelenin en iyisini yaptı. Taraftarlarımız inanılmazdı. İhtiyacımız olan ekstra gücü bize sağladılar. Bizim için güzel bir gündü" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Osayi-Samuel, "Maçtan önce yaptığım basın toplantısında da söylemiş olduğum gibi, biz iyi bir takımız, öz güvenimiz yerinde. Son maçlarda iyi performans sergiliyorduk. Bunun da bilincindeydik. Bizim için bu maç, aynı performansı göstermemiz gereken bir diğer maçtı. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bütün takım arkadaşlarım elinden gelenin en iyisini yaptı. Taraftarlarımız inanılmazdı. İhtiyacımız olan ekstra gücü bize sağladılar. Bizim için güzel bir gündü" diye konuştu.

Öte yandan tecrübeli oyuncu, kendisini takip eden takımların olmasıyla ilgili olarak gelen bir soruya ise, "Bu durum beni hiç etkilemiyor. Ben işime, Fenerbahçe'ye odaklandım. Tek yaptığım şey bu. Amacımız, maçları kazanmak. Bu tarz dedikoduları düşünmüyorum, dinlemiyorum" şeklinde cevap vererek sözlerini noktaladı.