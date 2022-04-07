Osayi-Samuel: Formumuz ve özgüvenimiz yerinde, derbi için çalışıyoruz

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, Galatasaray ile büyük bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Formumuz ve özgüvenimiz yerinde, bu maç için çalışıyoruz" dedi.

Süper Lig'in 32'nci haftasında konuk edeceği Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de idman öncesi Osayi-Samuel basın mensuplarına konuştu. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile büyük bir mücadeleye çıkacaklarını vurgulayarak, "Sadece oyuncular için değil, taraftarlar içinde önemli bir maç ve önemli bir anlam ifade ediyor. Bu maç için sabırsızlanıyoruz. Taraftarlarımıza son dönemde olduğu gibi ne kadar iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz. Formumuz ve özgüvenimiz yerinde, bu maç için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli futbolcu, taraftarın derbide tribünleri doldurması gerektiğini belirterek, "Taraftarlarımız bizim için 12. oyuncu. Bu maçta çok önemli bir rol oynayacaklar. 90 dakika boyunca desteklerini gösterirlerse bize çok yardım edecekler ve oyunculara özgüven verecek. Taraftarların bizimle olmasını istiyorum. Maç içerisinde iyi gitmeyen anlar olabilir, asıl o zaman o desteğe ihtiyacımız var. Bir yerden bir yere taşındığınız zaman onun bazı zorlukları olabiliyor. Takım çalışanları ve oyuncular çok iyi karşıladı ve adaptasyon sürecinde bana yardımcı oldular. 1 yıldan fazla süredir buradayım, daha fazla süreymiş gibi geliyor. Her maç kendimi geliştirip istikrar yakaladım, hocamız da bunu bizden istiyor" şeklinde konuştu.