Osayi Samuel Beşiktaş'a mı gitti?

Osayi Samuel Beşiktaş'a mı gitti?
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Süper Lig devi Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı belli oluyor. Peki, Osayi Samuel Beşiktaş'a mı gitti?

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel, ezeli rakip Beşiktaş ile anlaşma noktasına geldi. Yıldız futbolcunun yıllık 2.5 milyon euro talebi sonrası tıkanan görüşmeler, oyuncunun 1.9 milyon euroya anlaşma sağlamasıyla tekrar yoluna girdi. Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma yapacak olan Osayi-Samuel için menajeri İstanbul'a geldi. Osayi Samuel Beşiktaş'a mı gitti?

OSAYİ SAMUEL BEŞİKTAŞ'A MI GİTTİ?

Birçok kulübün transfer teklifi yaptığı yıldız oyuncunun yeni adresi belli olmak üzere. Sözleşme şartlarında anlaşmaya varan Osayi'nin kısa sürede imza atması bekleniyor.

Osayi-Samuel için bir süredir Beşiktaş devredeydi. Nijeryalı sağ bekin yıllık 2.5 milyon euroluk ücret ısrarı sonrası görüşmeler tıkanmıştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Osayi, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Yıllık 1.9 milyon euro kazanacak. 3 yıllık anlaşma sağlandı. Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki savunmacı geçen sezon sarı-lacivertli formayla 39 maçta 2 asist yapmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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