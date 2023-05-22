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Oryantiringte milli takım kadrosu belli oldu

Oryantiringte milli takım kadrosu belli oldu

Spor Haberleri

Oryantiringte milli takım kadrosu açıklandı.

Oryantiringte milli takım kadrosu açıklandı.

Oryantiring Federasyonu, Burdur'un Bucak ilçesinde 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası sonrasında milli takım kadrosunu belirledi.

Bolu'da 13-20 Haziran'da kamp yapacak milli takımda şu sporcular yer alacak:

"Gürhan Horasanlı, Kuzey Özkurt, Kubilay Karataşlı, Mert Yılmaz, Hatice Elif Kurt, İrem Gül Nazlımoğlu, Tuana Günvaran, Medine Münevver Korkmaz, Altar Ilgaz Tuzcuoğulları, Hüseyin Şahan, Utku Çiçek, Halil Özdemir, Ayşa Asya Tuzcuoğulları, Buse Açıl, Aleyna Minden, Azra Coşkun, Turgut Köse, Orbay Fatih Yıldız, Emirhan Camuka, Esma Melle, Sude Naz Külah, Betül Önal, Ahmet Kaçmaz, Cansel Saraç, Özgür Fettah, Elif Gökçe Avcı, Ayşe İşler, Lale Han Kılıç."

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Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

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