Oryantiringtde Düzce 2. oldu - Haberler

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Oryantiringtde Düzce 2. oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Oryantiringtde Düzce 2. oldu

Anadolu Yıldızlar Ligi grup yarışmalarında Düzce takım olarak ikinci oldu ve Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi grup yarışmalarında Düzce takım olarak ikinci oldu ve Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri ve Nasrullah Meydanında 23 ilden 250 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring grup yarışmasında Düzce Erkek takımı grup ikincisi olarak Erzincan'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Ayrıca Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Grup Yarışmasında Kızlarda Cemre Karamahmut ferdi olarak dördüncü oldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kastamonu, Erzincan, Türkiye, Düzce, Spor, Haberler

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