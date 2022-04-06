Oryantiringin olimpik bir branş olması için çalışma yürütülüyor

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, oryantiringin olimpik bir branş olması için çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Özellikle doğada yapılan bir spor olduğu için görselliği ve izlenme oranları biraz düşük. Bu nedenle yarışların formatını biraz daha değiştirip, şehir yarışları, hız yarışları, hız ve eleme yarışlarını olimpiyatlara girme yolunda yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Ormanlık bir alanda ya da şehir içindeki bir bölgede, önceden yerleştirilmiş hedefleri harita yardımıyla en kısa sürede bulmanın hedeflendiği oryantiring, son yıllarda Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, AA muhabirine, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oryantiring sporuna ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

"Son yıllarda gittikçe değeri yükselen bir branş"

Türkiye'nin adının oryantiring sporu ile anılması için gayret gösterdiklerini anlatan Çolakoğlu, "Oryantiring ülkemizde son yıllarda gittikçe yaygınlaşan, ilgi gören, değeri yükselen bir branş. Özellikle pandemiyle birlikte insanların doğaya çıkma isteği daha da arttı. Oryantiring sporu, bunun için çok güzel bir araç. Şu anda yaklaşık 5 bin sporcumuz var ve bu, artarak devam ediyor." diye konuştu.

Muğla'nın iklimi ve coğrafyasıyla oryantiring branşına en uygun bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Çolakoğlu, ilerleyen dönemlerde kentte uluslararası organizasyon düzenlemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Oryantiringin aynı anda binlerce insanın katılımıyla yapılabildiğini anlatan Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Oryantiring şu an olimpik bir branş olmamakla birlikte olimpiyatlara gitme yolunda uluslararası federasyonlar ve bizler, elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle doğada yapılan bir spor olduğu için görselliği ve izlenme oranları biraz düşük. Bu nedenle yarışların formatını biraz daha değiştirip, şehir yarışları, hız yarışları, hız ve eleme yarışlarını olimpiyatlara girme yolunda yapmaya çalışıyoruz. Bu, bizim için çok önemli ve çok değerli. Modern pentatlon branşının alt dallarından biniciliğin çıkartılıp onun yerine oryantiringin getirilmesi düşünülüyor ve knockout (hız ve eleme) buna çok uygun bir yarış. Hem ülkemizdeki modern pentatlon federasyonu hem de uluslararası federasyon bu konuda girişimlerde bulundu. Bizler de buna destek veriyoruz."

Oryantiring branşının şu an için çok genç olduğunu vurgulayan Çolakoğlu, henüz uluslararası bir başarıları bulunmadığını, bununla ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktardı.

"Uluslararası arenada başarı alabilecek çocuklar yetiştirmek temel hedeflerimiz arasında"

Sporun bir süreç olduğuna, sabır ve destek istediğine işaret eden Çolakoğlu, "Sabırla belli bir süreci takip ederek, asla yorulmadan, çocuklarımızı yetiştireceğiz. Geleceğe dönük olarak uluslararası arenada başarı alabilecek çocuklar yetiştirmek temel hedeflerimiz arasında. Branşımız giderek yaygınlaşıyor. Özellikle okullarda çok büyük ilgi var. Bu, bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımızın sporla sosyalleşmesi ve kendini ifade etmesi bizler için çok önemli." diye konuştu.

Çolakoğlu, sadece uluslararası başarı hedeflemediklerini, bunun yanı sıra sporun toplumda yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini, bu kapsamda oryantiringi 7 yaşından 77 yaşına kadar her bireyin çok rahatlıkla yapabileceğini ifade etti.