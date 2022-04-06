Oryantiring U-14 Ligi yarışları Sivas'ta yapıldı - Haberler

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Oryantiring U-14 Ligi yarışları Sivas'ta yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Oryantiring U-14 Ligi yarışları Sivas'ta yapıldı

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Oryantiring U-14 Ligi yarışları Sivas'ta gerçekleştirildi.

SİVAS (İHA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Oryantiring U-14 Ligi yarışları Sivas'ta gerçekleştirildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Oryantiring U-14 Ligi yarışları Sivas'ta yapıldı. Hamidiye Kültür Bahçesinde düzenlenen heyecan dolu yarışlara 9 ilden 152 sporcu katılım sağladı.

14 kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular hünerlerini sergiledi. Heyecan dolu yarışlar sonunda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Sporculara ödüllerini Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Oryantiring Federasyonu yetkilileri, hakemler ve antrenörler takdim etti. - SİVAS

Oryantiring U-14 Ligi yarışları Sivas'ta yapıldı

Oryantiring U-14 Ligi yarışları Sivas'ta yapıldı

Oryantiring U-14 Ligi yarışları Sivas'ta yapıldı

Oryantiring U-14 Ligi yarışları Sivas'ta yapıldı

Oryantiring U-14 Ligi yarışları Sivas'ta yapıldı

Oryantiring U-14 Ligi yarışları Sivas'ta yapıldı

Oryantiring U-14 Ligi yarışları Sivas'ta yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Oryantiring Federasyonu, Hamidiye, gençlik, Sivas, Spor, Haberler

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