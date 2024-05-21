Oryantiring Okul Sporları Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Şampiyonası Denizli'de Yapılacak

Oryantiring Okul Sporları Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Şampiyonası yarışmaları 22 Mayıs Çarşamba günü Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Yarışmalara 27 farklı ilden 64 takım toplamda 388 sporcu katılacak.

Okul Sporları yarışmaları Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmalar kapsamında 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü Oryantiring Yıldızlar ve Küçükler Türkiye Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği yarışmalara 388 sporcunun katılacağı açıklandı. Yarışmalar Çamlık Mesireliğinde saat 10.00'da başlayacak ve gün boyunca devam edecek. Kategorilerini ilk sırada tamamlayan takımlar Türkiye Şampiyonu olarak ödüllerini alacak.

Organizasyona ev sahipliği yapacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazırlıklar sürerken İl Müdürü Ömer İlman, yarışmalara katılacak tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. - DENİZLİ