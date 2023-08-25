Oryantiring Milli Takımı Bosna Hersek'te 9 Madalya Kazandı

Oryantiringde milli takım sporcuları, Bosna Hersek'te düzenlenen SEEOC Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda 9 madalya kazandı. Şampiyonaya 4 farklı kategoride 16 kadın ve 16 erkek milli sporcu katıldı. İlk gün yapılan sürat yarışında kadınlarda 2 bronz, erkeklerde ise 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanıldı. İkinci gün yapılan uzun mesafe yarışında ise milli takım sporcuları 1 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Oryantiringde milli takım sporcuları, Bosna Hersek'te düzenlenen SEEOC Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda 9 madalya kazandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonaya 4 farklı kategoride 16 kadın ve 16 erkek milli sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk gününde yapılan sürat yarışında, kadınlarda K18 kategorisinde milli sporcu Ayşa Asya Tuzcuoğulları bronz, K20 kategorisinde ise Duygu Yiğen bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde ise E16 kategorisinde ay-yıldızlı sporcu Gürhan Horasanlı gümüş, Kubilay Karataşlı bronz, E18 kategorisinde de Hüseyin Şahan bronz, E21 kategorisinde ise Cansel Saraç gümüş, Ahmet Kaçmaz bronz madalya kazandı.

Yarışmanın ilk günü milliler, kadınlarda 2 bronz, erkeklerde ise 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya ile tamamladı.

Şampiyonanın ikinci gününde yapılan uzun mesafe yarışında ise milli takım sporcuları kadınlarda K18 kategorisinde Ayşa Asya Tuzcuoğulları altın, K20 kategorisinde ise Esma Melle gümüş madalya elde etti.