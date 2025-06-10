Oryantiring Antrenörü Ulutaş'tan Ulusal Sezon Değerlendirmesi

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring Antrenörü Nadire Ulutaş, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Ulutaş, dört farklı ilde gerçekleştirilen 9 kademe yarışı ve iki ilde düzenlenen 6 Milli Takım Seçme yarışmasıyla ulusal sezonun başarıyla tamamlandığını belirtti.

"Haritada iz bırakan sporcularımız, kıyasıya geçen mücadelelerle parkurlarda ter döktü ve hedeflerine adım adım ulaştı" diyen Ulutaş, sezon boyunca gösterilen performansın milli takım kamp süreçlerine de olumlu yansıdığını vurguladı. Milli takıma seçilen sporcuların, önümüzdeki dönemde uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti.

Ulutaş ayrıca, sezon boyunca büyük özveri gösteren federasyon yönetimi, kulüpler, yöneticiler, antrenörler, haritacılar, hakemler ve sporculara teşekkür ederek, "Şimdi gözlerimiz uluslararası arenada" mesajıyla sözlerini tamamladı. - KÜTAHYA