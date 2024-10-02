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Örümcek Adam Kostümüyle Türkiye'yi Geziyor

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Salih Ayaz Koç, 'Örümcek Adam' kostümüyle Türkiye turuna çıkarak Afyonkarahisar'daki çocuklara moral verip, çeşitli etkinliklerde yer aldı. Depremler sonrası gönüllü gösterilerle çocukların yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

"Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye turuna çıkan Salih Ayaz Koç, Afyonkarahisar'da çocukları eğlendirdi.

Koç, Ulu Cami, Afyon Kalesi çevresi ile Sultan Divani Mevlevihanesi'nde vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi, çeşitli gösteriler yaptı.

Kentte çeşitli etkinliklere de katılan Koç, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 5 ilde çocuklara moral vermek amacıyla gönüllü gösteriler yaptığını söyledi.

Gittiği illerde esnafla da sohbet ettiğini aktaran Koç, "Çocuklara sürprizler yapıyor, hayallerimi gerçekleştiriyorum. Türkiye'nin gezen 'Örümcek Adamı' her yerde olabilir. Halkla birlikte olmaya devam edeceğim." dedi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Spor

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