Ortaokul öğrencilerinden yüzme başarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ortaokul öğrencilerinden yüzme başarısı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Ortaokul öğrencilerinden yüzme başarısı

Okullar arası Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'na katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri çeşitli derecelere imza attı.

Okullar arası Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'na katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri çeşitli derecelere imza attı. Başarılı öğrencileri kutlayan okul müdürü Seçil Güldemet, sporun eğitimin en önemli parçalarından birisi olduğunu ifade etti.

Elazığ'da düzenlenen ve on ilden toplam 265 sporcunun katıldığı Okullar arası Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri Derin Özönel ve Ata Çelikkalkan çeşitli kategorilerde yarışarak birçok dereceye imza attı. Başarılı öğrencileri kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, sporun eğitimin en önemli parçalarından birisi olduğunu ve kurum genelinde okul sporlarının tamama yakınının uygulamalı olarak gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Elazığ'da düzenlenen Okullar arası Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasına katılarak bizleri gururlandıran öğrencilerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları genelinde okul sporlarının tamama yakını uygulanıyor. Öğrencilerimizi yeteneklerine göre mutlaka bir veya birkaç spor dalına yönlendiriyor ve bu alanlarda gelişmelerini sağlıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title