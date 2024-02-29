Ortahisar Spor Kulübü Oyuncusu Oğuzhan Köroğlu Bayburt İl Özel İdare ile Anlaştı

Ortahisar Spor Kulübü oyuncusu Oğuzhan Köroğlu, TFF 3. Lig ekiplerinden Bayburt İl Özel İdare ile anlaştı.

Ortahisar Spor Kulübü Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun Bayburt temsilcisi ile anlaşma sağladığı belirtilerek, "Profesyonel imza atan genç futbolcumuza kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kulübün saha sonuçlarının yanı sıra genç oyunculara şans verip profesyonel liglere hazırladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortahisar Spor Kulübü olarak Trabzon ve ülke futboluna katkı sağlamak amacıyla kurulan kulübümüz ilk profesyonel genç oyuncusunu 3. Lig temsilcisi Bayburt İl Özel İdaresi takımına transfer etmiştir. Bu sezon bünyemizde bulunan futbolcularımızdan 1. Amatör Play-Off grubu, Bal Ligi ve profesyonel takım olmak üzere 12 futbolcumuz transfer edilmiştir. Kulübümüze emek veren futbolcularımıza yeni kulüplerinde üstün başarılar dileriz."