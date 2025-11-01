Haberler

Ortahisar Belediyespor, Yurdum'u Mağlup Etti

Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. haftanın açılışında Ortahisar Belediyespor, evinde MC Sistem Yurdum'u 36-31'lik skorla mağlup etti. İlk yarıyı 18-17 önde kapatan ev sahibi ekip, maçı kazanarak ligdeki pozisyonunu güçlendirdi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. haftanın açılış karşılaşmasında Ortahisar Belediyespor, evinde MC Sistem Yurdum'u 36-31 mağlup etti.

Trabzon'da Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da Ortahisar Belediyespor, 18-17 önde tamamladı.

Karşılaşmayı, ev sahibi ekip 36-31 kazandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
