Ortahisar Belediyespor, Yenimahalle'yi Deplasmanda Geçti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında Ortahisar Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 39-28 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıyı 17-11 önde kapatmıştı.
Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını da Ortahisar Belediyespor, 17-11 önde tamamladı.
Karşılaşmayı, konuk takım 39-28 kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor